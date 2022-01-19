ГБР Украины заявило о наличии оснований для обжалования меры пресечения Порошенко

Госбюро расследований Украины заявило о наличии у стороны обвинения оснований для обжалования меры пресечения бывшему президенту страны Петру Порошенко.

Соответствующее заявление ГБР опубликовано в Facebook.

В бюро выразили мнение, что решение суда по мере пресечения Порошенко «не обеспечит должного поведения подозреваемого».

«А потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования», — отмечается в сообщении.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).