Порошенко заявил о намерении обжаловать решение суда о мере пресечения

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко намерен обжаловать решение Печерского райсуда Киева об избрании ему меры пресечения.
Порошенко заявил о намерении обжаловать решение суда о мере пресечения
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Бывший политический лидер также заявил, что решение об изъятии загранпаспорта препятствует политической деятельности.

«Это ограничение с учётом того, что у меня сейчас есть приглашение как минимум для тех зарубежных визитов, первый из которых начинается уже 25-го числа», — цитирует его ТАСС.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

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