Порошенко заявил, что «не празднует победу» после избрания ему меры пресечения

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя решение суда об избрании ему меры пресечения, заявил, что «не празднует победу».
Порошенко заявил, что «не празднует победу» после избрания ему меры пресечения
  • AP

«Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, ещё не закончился», — цитирует Порошенко РИА Новости.

Он предостерёг действующего украинского лидера Владимира Зеленского о том, что того ждёт «судьба превращения в Януковича», и призвал правительство к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны России угрозы.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).

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