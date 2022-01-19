Порошенко заявил, что «не празднует победу» после избрания ему меры пресечения

Экс-президент Украины Пётр Порошенко, комментируя решение суда об избрании ему меры пресечения, заявил, что «не празднует победу».

«Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, ещё не закончился», — цитирует Порошенко РИА Новости.

Он предостерёг действующего украинского лидера Владимира Зеленского о том, что того ждёт «судьба превращения в Януковича», и призвал правительство к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны России угрозы.

Печерский районный суд Киева ранее избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).