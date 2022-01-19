Порошенко заявил, что «не празднует победу» после избрания ему меры пресечения
- AP
«Мы не празднуем потому, что безумный сценарий Зеленского, как абсолютного неадеквата, ещё не закончился», — цитирует Порошенко РИА Новости.
Он предостерёг действующего украинского лидера Владимира Зеленского о том, что того ждёт «судьба превращения в Януковича», и призвал правительство к консенсусу на фоне якобы исходящей со стороны России угрозы.
Печерский районный суд Киева ранее избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.
Таким образом, суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила арестовать бывшего президента на два месяца с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен (около $35,7 млн).