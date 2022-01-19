Премьер Молдавии Гаврилица заявила о планах инициировать режим ЧП из-за ситуации с газом

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица намерена выдвинуть инициативу о введении режима ЧП в области энергетики из-за риска прекращения поставок газа в республику.

По её словам, правительство видит реальный риск прекращения поставок топлива, в связи с чем будет созвано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Я выдвину (правительству. — RT) предложение просить парламент о введении чрезвычайного положения в области энергетики. Если моя инициатива будет поддержана, то завтра я отправлюсь в парламент», — цитирует молдавского премьера РИА Новости.

Ранее Гаврилица заявила, что режим ЧП будет объявлен в случае, если «Газпром» не согласится дать отсрочку «Молдовагазу» по расчётам за потребление в январе.

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан отметил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.