Российский посол сообщил о выполнении силами ОДКБ поставленных задач в Казахстане

Миротворческие силы ОДКБ в полном объёме выполнили стоявшие перед ними задачи в Казахстане, а также помогли восстановить в республике конституционный порядок. Об этом заявил посол России в стране Алексей Бородавкин.

«Миротворцы ОДКБ блестяще в полном объёме выполнили задачи, поставленные политическим руководством государств — членов организации, помогли разгромить террористов и восстановить в Казахстане конституционный порядок», — приводит его слова посольство России в Казахстане в Facebook.

Бородавкин поблагодарил силы ОДКБ за «безупречное выполнение миротворческой миссии» в Казахстане.

Ранее командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков заявил, что миротворческая операция Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена.