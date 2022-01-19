Российский посол сообщил о выполнении силами ОДКБ поставленных задач в Казахстане
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«Миротворцы ОДКБ блестяще в полном объёме выполнили задачи, поставленные политическим руководством государств — членов организации, помогли разгромить террористов и восстановить в Казахстане конституционный порядок», — приводит его слова посольство России в Казахстане в Facebook.
Бородавкин поблагодарил силы ОДКБ за «безупречное выполнение миротворческой миссии» в Казахстане.
Ранее командующий группировкой миротворцев Андрей Сердюков заявил, что миротворческая операция Организации договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена.