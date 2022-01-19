В Общественной палате заявили о продолжении военного освоения Украины Западом

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT поставку на Украину Британией лёгких противотанковых вооружений.

«Мы видим, что происходит накачка Украины военной техникой, а также специалистами, западными инструкторами», — считает Данюк.

По его словам, это всё происходит на фоне напряжённых отношений России и Украины.

Однако он подчеркнул, что такие действия западных стран говорят о намерении продолжать военное освоение Украины.

«Очевидно, что подобного рода обвинение России — это всего лишь предлог, нужный информационный фон для того, чтобы продолжать военное освоение этой страны. Для нашего государства это неприемлемо. Мы неоднократно говорили о том, что воспринимаем военное освоение Украины как красную линию… Но абсолютно объективно, что это оружие может быть применено в отношении людей Донбасса. Это вызывает у нас большое опасение», — добавил собеседник RT.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что получили партию лёгких противотанковых вооружений от Великобритании.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на Украину не распространяются гарантии безопасности блока, так как она не состоит в альянсе, хоть и является его партнёром.