Режим повышенной террористической опасности в Байконуре продлён до 3 февраля
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в администрации города.
«Главой администрации К.Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток», — отмечается в сообщении.
Власти напоминают, что в качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.
17 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова.
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная.