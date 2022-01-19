Режим повышенной террористической опасности в Байконуре продлён до 3 февраля

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Глава города Байконур в Казахстане продлил режим повышенной антитеррористической опасности до 3 февраля из-за информации от правоохранительных органов об угрозе терактов.
Режим повышенной террористической опасности в Байконуре продлён до 3 февраля
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Об этом сообщили в администрации города.

«Главой администрации К.Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток»,  — отмечается в сообщении.

Власти напоминают, что в качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки.

17 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности своего спецпредставителя на комплексе «Байконур» Серика Сулейменова.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщил, что обстановка в городе Байконуре и на объектах космодрома спокойная.

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