В Алма-Ате перекрыли движение на нескольких улицах из-за антитеррористической операции

На некоторых улицах казахстанской Алма-Аты временно перекрыли дорожное движение в связи с проведением антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях», — приводит ТАСС сообщение.

В полиции попросили граждан «заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения».

Ранее сообщалось, что в Казахстане началось проведение оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка.

Во всех регионах Казахстана был снят режим чрезвычайного положения, который вводился из-за начала массовых беспорядков в республике.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционной законности в стране.