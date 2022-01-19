В Алма-Ате перекрыли движение на нескольких улицах из-за антитеррористической операции
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«В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях», — приводит ТАСС сообщение.
В полиции попросили граждан «заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения».
Ранее сообщалось, что в Казахстане началось проведение оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка.
Во всех регионах Казахстана был снят режим чрезвычайного положения, который вводился из-за начала массовых беспорядков в республике.
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