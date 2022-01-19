В Алма-Ате перекрыли движение на нескольких улицах из-за антитеррористической операции

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На некоторых улицах казахстанской Алма-Аты временно перекрыли дорожное движение в связи с проведением антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.
В Алма-Ате перекрыли движение на нескольких улицах из-за антитеррористической операции
  • © AP Photo/Vladimir Tretyakov

«В связи с проведением антитеррористической операции сегодня будет временно перекрыто дорожное движение на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях», — приводит ТАСС сообщение.

В полиции попросили граждан «заблаговременно корректировать маршрут передвижения и  неукоснительно соблюдать правила дорожного движения».

Ранее сообщалось, что в Казахстане началось проведение оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка.

Во всех регионах Казахстана был снят режим чрезвычайного положения, который вводился из-за начала массовых беспорядков в республике.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционной законности в стране.

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