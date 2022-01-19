В регионах Казахстана начались профилактические мероприятия по обеспечению правопорядка

В Казахстане началось проведение оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка. Об этом сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

«С 15 января в регионах, где отменён режим чрезвычайного положения, началось оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». С 19 января ОПМ будет проводиться также в городах Нур-Султан и Алма-Ата, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях, где прекращён режим ЧП», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее во всех регионах Казахстана был снят режим чрезвычайного положения, который был введён из-за начала массовых беспорядков в республике.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о восстановлении конституционной законности в стране.