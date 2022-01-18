На Украине заявили об ухудшении ситуации в стекольной промышленности из-за цен на газ
- Legion-Media
Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.
Отмечается, что три предприятия стеклянной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей. Отмечается, что после полной остановки их будет очень сложно запустить.
«Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции», — говорится в заявлении.
По данным ассоциации, по украинскому бизнесу также бьёт импорт из стран, где газ «иногда почти в десять раз ниже».
«В такой ситуации продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынке», — подчеркнули в организации.
В связи со сложившейся ситуацией ассоциация обратилась за помощью к правительству Украины.
Ранее глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что ситуация с хлебом на Украине «близка к катастрофической».
5 января сообщалось, что крупнейший на Украине маслозавод частично приостановил работу из-за роста цен на газ.