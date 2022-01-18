На Украине заявили об ухудшении ситуации в стекольной промышленности из-за цен на газ

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Ассоциация предприятий стекольной промышленности «Стекло Украины» сообщила о резком ухудшении ситуации в отрасли из-за цен на природный газ.
На Украине заявили об ухудшении ситуации в стекольной промышленности из-за цен на газ
  • Legion-Media

Об этом говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Отмечается, что три предприятия стеклянной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей. Отмечается, что после полной остановки их будет очень сложно запустить.

«Катастрофический рост цены на природный газ, который составляет до 50% себестоимости стеклянной продукции, имеет разрушительные последствия для целой отрасли реального сектора украинской экономики, поскольку происходит стремительный объективный рост конечной цены украинской продукции», — говорится в заявлении.

По данным ассоциации, по украинскому бизнесу также бьёт импорт из стран, где газ «иногда почти в десять раз ниже».

«В такой ситуации продукция украинских компаний становится неконкурентоспособной как на внутреннем, так и на международном рынке», — подчеркнули в организации.

В связи со сложившейся ситуацией ассоциация обратилась за помощью к правительству Украины.

Ранее глава ассоциации «Укрхлебпром» Александр Васильченко заявил, что ситуация с хлебом на Украине «близка к катастрофической».

5 января сообщалось, что крупнейший на Украине маслозавод частично приостановил работу из-за роста цен на газ.

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