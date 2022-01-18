МВД Белоруссии сообщило о проведении учений из-за событий в Казахстане
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«События в Казахстане, сопровождавшиеся массовыми беспорядками, нападением и захватом государственных учреждений, в том числе военных объектов, подтвердили необходимость отработки различных сценариев развития ситуаций», — говорится в Telegram-канале белорусского МВД.
Отмечается, что комплексные мероприятия с участием подразделений ОМОНа, СОБРа, соединений и воинских частей внутренних войск пройдут в течение этой недели.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повторения в стране событий, произошедших на Украине, можно избежать, если в основе любых изменений будет лежать Конституция.