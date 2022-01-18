Лукашенко увидел спасение от украинского сценария в опоре на Конституцию
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Лукашенко отметил, что в основе любых изменений и перемен должна лежать Конституция, так как всё должно быть по закону.
«Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть Конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, — будет как на Украине. Поэтому всё должно быть планомерным», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.