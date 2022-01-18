Лукашенко увидел спасение от украинского сценария в опоре на Конституцию

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что повторения в стране событий, произошедших на Украине, можно избежать, если в основе любых изменений будет лежать Конституция.
Лукашенко увидел спасение от украинского сценария в опоре на Конституцию
  • AP

Лукашенко отметил, что в основе любых изменений и перемен должна лежать Конституция, так как всё должно быть по закону.

«Это естественный процесс перемен. А начинать надо как все цивилизованные и грамотные люди. Основой этих перемен должна быть Конституция. Можно совершить перемены таким образом, что будет хуже, чем в Казахстане, — будет как на Украине. Поэтому всё должно быть планомерным», — приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.

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