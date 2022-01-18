На учениях в Белоруссии проверят готовность ПВО прикрывать объекты

Замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что на совместных российско-белорусских учениях в Белоруссии пройдут проверку системы ПВО.

«Будет проверена готовность и способности дежурных по противовоздушной обороне сил и средств, включая совместный учебно-боевой центр ПВО, выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Белоруссии», — приводит ТАСС его слова.

Он также отметил, что будет проведено совместное учение с целью отработки обороны в случае внешней агрессии.

Ранее стало известно, что совместные военные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Российские и белорусские военные задействуют на учениях пять полигонов и четыре аэродрома.