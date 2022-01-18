Россия и Белоруссия задействуют пять полигонов и четыре аэродрома на учениях

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Российские и белорусские военные задействуют пять полигонов и четыре аэродрома на учениях «Союзная решимость — 2022».
Россия и Белоруссия задействуют пять полигонов и четыре аэродрома на учениях
  • AP

Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Олег Воинов на брифинге для военных атташе. Его слова приводит пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Обуз-Лесновский, Осиповичский, Брестский, Гожский и Домановский, а также на отдельных участках местности», — сказал Воинов.

По его словам, также военные планируют задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи.

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил замысел совместных военных учений белорусских и российских вооружённых сил.

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