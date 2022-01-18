CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс на прошлой неделе посетил Киев, где обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в стране.
CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским
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Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

«Директор ЦРУ Уильям Бёрнс встретился с Зеленским во время ранее запланированной поездки на прошлой неделе», — говорится в сообщении.

Как отмечается, основной темой переговоров стали «оценки рисков, с которыми столкнулась Украина», а также «опасения по поводу вторжения России».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление голословным и ничем не подтверждённым.

В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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