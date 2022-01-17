В Минэнерго Украины заявили об увеличении запасов угля на украинских ТЭС

В Минэнерго Украины заявили, что запасы угля на украинских теплоэлектростанциях с начала отопительного сезона выросли на 26%.

Об этом ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

«Государственная генерация показывает положительную динамику накопления угля в течение осенне-зимнего периода. На 32% выросли запасы угля на складах государственных ТЭС в течение отопительного сезона. Прирост запасов частной генерации в течение осенне-зимнего периода составил 25%. Общий прирост — 26%», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее пресс-служба украинской компании «ДТЭК Энерго» сообщила, что на Украину прибыло судно с углём из США.

6 января представитель Киева в социально-экономической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Виктория Страхова заявила, что Россия поставила 60 вагонов угля на Украину для Луганской ТЭС.