В Киеве заявили, что Россия поставила 60 вагонов угля на Украину для Луганской ТЭС

Представитель Киева в социально-экономической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Виктория Страхова заявила, что Россия поставила 60 вагонов угля на Украину для Луганской ТЭС.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Страховой в Facebook и её комментарии к нему.

«Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли на Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населённые пункты будут счастливыми хотя бы в плане тепла. И тепло будет в семьях, члены которых живут по обе стороны контактной линии», — написала она.

Страхова уточнила, что первые 60 вагонов угля — это «квота на минимальную месячную потребность» работы Луганской ТЭС. Она добавила, что уголь поступает из России.

18 декабря Министерство энергетики Украины сообщило, что из-за дефицита угля было принято решение о переводе Луганской ТЭС с угля на газ.