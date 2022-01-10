На Украину прибыло судно с углём из США

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Пресс-служба украинской компании «ДТЭК Энерго» сообщила, что на Украину прибыло судно с углём из США.
На Украину прибыло судно с углём из США
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Уточняется, что ещё судно ожидается 11 января.

«ДТЭК Энерго» встречает очередные два судна класса «Панамакс» с топливом из США. Вчера, 9 января, седьмое судно с 75,5 тыс. т американского угля пришвартовалось в порту «ТИС». Уже завтра, 11 января, восьмое судно с 82,5 тыс. т топлива будет пришвартовано в порту «Южный», — говорится в сообщении.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что аппарат украинского Совбеза будет контролировать закупки угля в стране.

В декабре бывший премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что киевские власти «проспали» вопросы газа и ситуацию с углём.

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