Лукашенко заявил о необходимости учений с Россией на западных и южных границах Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения совместных с Россией военных учений на западных и южных границах Белоруссии.

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что в западном и южном регионах надо провести «солидные учения».

«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации ещё в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Белоруссии — это тоже граница Союзного государства», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных, а также техника и вооружение.