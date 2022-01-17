Лукашенко заявил о необходимости учений с Россией на западных и южных границах Белоруссии

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости проведения совместных с Россией военных учений на западных и южных границах Белоруссии.
Лукашенко заявил о необходимости учений с Россией на западных и южных границах Белоруссии
  • РИА Новости

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что в западном и южном регионах надо провести «солидные учения».

«Как вы знаете, в этой непростой обстановке мы с президентом Российской Федерации ещё в декабре прошлого года договорились совместно провести внеплановые конкретные мероприятия на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Белоруссии — это тоже граница Союзного государства», — сказал он.

Ранее Лукашенко заявил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных, а также техника и вооружение.

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