Политолог Мирзаян исключил возможность вступления Украины в НАТО

Политолог Геворг Мирзаян в интервью RT рассказал о перспективах взаимоотношений НАТО и Украины. По его мнению, разговоры о членстве Украины в военном альянсе так и останутся разговорами, однако уже само обсуждение темы выгодно украинскому президенту Владимиру Зеленскому, зарабатывающему на такой повестке политические очки.

Дискуссия вокруг гипотетического вхождения Украины в Североатлантический альянс при всей её бесплотности выгодна для Зеленского, так как укрепляет его внутренний политический рейтинг перед следующими президентскими выборами, отметил Мирзаян.

Он добавил, что Европе и США такой новый союзник не нужен, в том числе из-за неразрешённых внутренних территориальных конфликтов и споров.

«Все прекрасно понимают, что Украина в НАТО не войдёт, потому что это автоматически означает начало войны России и НАТО за Крым. Сразу же, мгновенно. Потому что Крым в их понимании — это оккупированная территория», — заявил Мирзаян.

По мнению политолога, Украина со времён Будапештского саммита, который проходил в 2008 году, ни на шаг не приблизилась к вступлению в НАТО.

Полное интервью с Геворгом Мирзаяном.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума — большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.