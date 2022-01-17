Беглый банкир Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
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«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос.
Также Аблязов утверждает, что невозможно «раздать деньги» людям для их участия в протестах.
Ранее Аблязов заявил, что призывал к расширению протестов в Казахстане. Кроме того, по его словам, он призывал протестующих занимать административные здания.
Также банкир рассказал, что протесты в Казахстане координировались из центра в Киеве в соответствии с определённым алгоритмом, который существует на протяжении четырёх лет.