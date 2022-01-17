Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате составила около $260 млн

Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате, по предварительным данным, составила около $260 млн, в частности, по субъектам бизнеса — порядка $155 млн, заявил заместитель акима города Ильяс Усеров.

«Предварительные данные на сегодня, общая сумма ущерба составила порядка 112,6 млрд тенге, из них по субъектам бизнеса 67 млрд тенге», — цитирует Усерова РИА Новости.

Ранее проживающий на территории Франции беглый казахский банкир Мухтар Аблязов признался, что призывал протестующих в Казахстане занимать админздания в ходе беспорядков.

Как известно, в ходе беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков. Кроме того, в городе похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

Генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели.