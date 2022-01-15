Генсек ОДКБ Зась: в Казахстане во время беспорядков действовали организованные группы
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Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1».
«Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера — бандитов, мародёров, — но и организованных вооружённых групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели», — цитирует его РИА Новости.
Зась также отметил, что среди задержанных есть иностранцы, но говорить о том, «что они превалируют», нельзя.
Также генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане «перелом уже наступил и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни».