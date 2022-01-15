Генсек ОДКБ Зась: в Казахстане во время беспорядков действовали организованные группы

В Казахстане во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, которые преследовали террористические цели, заявил генсек ОДКБ Станислав Зась. По его словам, по всей видимости, было задействовано много заготовленного заранее оружия.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Там отмечалось действие групп не только такого криминального характера — бандитов, мародёров, — но и организованных вооружённых групп, которые уже преследовали другие цели, можно сказать, террористические цели», — цитирует его РИА Новости.

Зась также отметил, что среди задержанных есть иностранцы, но говорить о том, «что они превалируют», нельзя.

Также генсек ОДКБ заявил, что в Казахстане «перелом уже наступил и можно говорить о том, что страна возвращается к нормальной жизни».