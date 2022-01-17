«Укринформ»: поступило сообщение о минировании аэропорта, куда должен прибыть Порошенко
«Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет», — сообщает «Укринформ» со ссылкой на официального представителя полиции Киева Юлию Гирдвилис.
17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Петра Порошенко по делу о государственной измене.
Экс-президент выразил уверенность в том, что когда он вернётся в Киев из Польши, его не задержат.