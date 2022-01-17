«Укринформ»: поступило сообщение о минировании аэропорта, куда должен прибыть Порошенко

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Неизвестный сообщил о минировании киевского аэропорта Жуляны, куда должен 17 января прибыть экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет», — сообщает «Укринформ» со ссылкой на официального представителя полиции Киева Юлию Гирдвилис.

17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Экс-президент выразил уверенность в том, что когда он вернётся в Киев из Польши, его не задержат.

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