«Укринформ»: поступило сообщение о минировании аэропорта, куда должен прибыть Порошенко

Неизвестный сообщил о минировании киевского аэропорта Жуляны, куда должен 17 января прибыть экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Поступило сообщение о минировании аэропортов Киев и Борисполь. Сейчас там работают специалисты. О результатах проверки пока что информации нет», — сообщает «Укринформ» со ссылкой на официального представителя полиции Киева Юлию Гирдвилис.

17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Экс-президент выразил уверенность в том, что когда он вернётся в Киев из Польши, его не задержат.