На Украине около 70 населённых пунктов остаются без электричества из-за непогоды

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Около 70 населённых пунктов на Украине остаются без энергоснабжения из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС.

«По состоянию на 07:00 (08:00 мск) 16 января в результате усложнения погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 67 населённых пунктов в пяти областях», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что проблемы с электричеством наблюдаются в Житомирской, Черниговской, Сумской, Киевской и Донецкой областях.

Ранее стало известно, что доля атомной генерации в производстве электроэнергии на Украине возросла до 60%.

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