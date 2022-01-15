В Казахстане задержан бывший вице-министр энергетики и лица, причастные к росту цен на газ

В Казахстане задержали бывшего замминистра энергетики Жумабая Карагаева, а также ряд лиц, причастных к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

«Задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», — говорится в заявлении агентства по финансовому мониторингу.

Ранее в пресс-службе кабмина Казахстана сообщили об увольнении Карагаева с занимаемой должности.

Также сообщалось, что Комитет национальной безопасности Казахстана проводит дополнительные досудебные расследования в отношении экс-главы ведомства Карима Масимова об «узурпации власти и злоупотреблении служебным положением».