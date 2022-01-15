В Казахстане уволили замминистра энергетики Карагаева

Замминистра энергетики Казахстана Жумабая Карагаева, о задержании которого ранее сообщали СМИ, освободили от должности.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Карагаев Жумабай Габбасович освобождён от должности вице-министра энергетики Республики Казахстан», — говорится в заявлении пресс-службы кабмина.

Как сообщает РИА Новости, ранее в СМИ, которые ссылались на источники, появлялись сообщения о задержании Карагаева по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

Ранее пресс-служба Комитета нацбезопасности подтвердила задержание экс-заместителей главы КНБ Казахстана Карима Масимова по подозрению в насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.