Лукашенко: операция ОДКБ в Казахстане была разработана за час

Короткая ссылка
Операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Белоруссии в течение часа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко: операция ОДКБ в Казахстане была разработана за час
  • РИА Новости

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов — и уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан», — цитирует его БЕЛТА.

Он подчеркнул, что «всё было сделано быстро и решительно, без колебаний».

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.

В свою очередь, президент России на встрече с главой российского Минобороны заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить