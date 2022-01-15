Лукашенко: операция ОДКБ в Казахстане была разработана за час

Операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане была разработана президентами России и Белоруссии в течение часа, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами — России и Беларуси — в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов — и уже через несколько часов вылетели первые самолёты в Казахстан», — цитирует его БЕЛТА.

Он подчеркнул, что «всё было сделано быстро и решительно, без колебаний».

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.

В свою очередь, президент России на встрече с главой российского Минобороны заявил о важной роли миротворцев ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.