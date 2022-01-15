Лукашенко назвал операцию ОДКБ сигналом тем, кто «точит меч» по периметру границ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал операцию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане.
Лукашенко назвал операцию ОДКБ сигналом тем, кто «точит меч» по периметру границ
  • © РИА Новости / Игорь Егоров

«Это сигнал всем, кто точит меч по периметру белорусско-российских границ», — цитирует его БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, Казахстан подвергся вооружённой агрессии хорошо скоординированных террористических групп.

Он считает, что организаторы беспорядков в стране планировали «взорвать ситуацию» в республике и дестабилизировать обстановку по периметру России, чтобы ослабить её.

14 января белорусский воинский контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл на военный аэродром Мачулищи, вывод белорусских военных из Казахстана завершён.

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