Полиция заявила, что погибшая в Казахстане россиянка скончалась от огнестрельного ранения

Причиной смерти 26-летней гражданки России Марии Ким в Казахстане стало огнестрельное ранение, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

«Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооружённые лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

По факту случившегося ведётся расследование.

Посольство России в Казахстане 14 января подтвердило гибель гражданки России Марии Ким на юге республики во время погромов 6 января.

Свекровь погибшей девушки Евгения Ким ранее сообщила RT, что та умерла от пулевого ранения.

Евгения также рассказала, что Мария приехала в Казахстан учиться в колледже, где познакомилась со своим мужем. У них трое детей.