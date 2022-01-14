Свекровь погибшей в Казахстане россиянки сказала, что она умерла от пулевого ранения

Евгения Ким, свекровь погибшей в Казахстане во время беспорядков 26-летней россиянки Марии Ким, сообщила RT, что та умерла от пулевого ранения.

«Она вышла с работы, но не дошла до дома. Её подобрала скорая уже мёртвой — огнестрельное ранение в живот. Судмедэксперт сказал, что она умерла именно от огнестрельного ранения, мгновенно. Сказал, она даже могла ничего не понять», — пояснила она.

Евгения также рассказала, что Мария приехала в Казахстан учиться в колледже, где и познакомилась со своим мужем. У них трое детей.

Ранее посольство России в Казахстане подтвердило гибель гражданки России М.В. Ким на юге республики во время погромов 6 января.