Посольство России подтвердило гибель россиянки при погромах в городе Тараз в Казахстане

Посольство России в Казахстане подтвердило гибель гражданки России М.В. Ким на юге республики во время погромов 6 января.

«Поступила информация о том, что в г. Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января с. г. от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М.В. Ким, 1995 г. р.», — говорится в заявлении дипмиссии.

Уточняется, что преступление было совершено в момент, когда она покидала место работы.

Дипломаты уже связались с матерью погибшей.

Российское посольство прорабатывает вопрос об оказании материальной помощи родственникам Ким.

«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», — добавили в дипведомстве.

Утром 6 января полиция Алма-Аты сообщила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы при попытках штурма административных зданий и зданий МВД.

В тот же день стало известно, что правоохранительные органы отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.