Полиция отразила нападение на здание одного из районных управлений Алма-Аты
Правоохранительные органы в Алма-Ате отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.
- AP
Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.
Он сообщил, что нападавшие были уничтожены.
Ранее сообщалось, что на площади Республики в Алма-Ате возобновилась стрельба.
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