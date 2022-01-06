Полиция отразила нападение на здание одного из районных управлений Алма-Аты

Короткая ссылка
Правоохранительные органы в Алма-Ате отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.
Полиция отразила нападение на здание одного из районных управлений Алма-Аты
  • AP

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.

Он сообщил, что нападавшие были уничтожены.

Ранее сообщалось, что на площади Республики в Алма-Ате возобновилась стрельба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить