Полиция отразила нападение на здание одного из районных управлений Алма-Аты

Правоохранительные органы в Алма-Ате отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на официального представителя полиции Салтаната Азирбека.

Он сообщил, что нападавшие были уничтожены.

Ранее сообщалось, что на площади Республики в Алма-Ате возобновилась стрельба.