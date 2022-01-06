На площади Республики в Алма-Ате возобновилась стрельба

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В Алма-Ате на площади Республики слышна стрельба, сообщает Sputnik Казахстан. По информации ТАСС, оттуда также доносятся звуки «сильных взрывов».
На площади Республики в Алма-Ате возобновилась стрельба
  • AP

«Корреспондент Sputnik Казахстан сообщает о стрельбе на площади Республики. Из-за сильного тумана плохая видимость, поэтому сложно разглядеть, что происходит на площади», — говорится в сообщении агентства.

Как стало известно ранее, полиция Алма-Аты начала зачистку улиц от нарушителей, силовики направились на улицы Карасай батыра — Масанчи.

По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в городе сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.

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