На площади Республики в Алма-Ате возобновилась стрельба

В Алма-Ате на площади Республики слышна стрельба, сообщает Sputnik Казахстан. По информации ТАСС, оттуда также доносятся звуки «сильных взрывов».

«Корреспондент Sputnik Казахстан сообщает о стрельбе на площади Республики. Из-за сильного тумана плохая видимость, поэтому сложно разглядеть, что происходит на площади», — говорится в сообщении агентства.

Как стало известно ранее, полиция Алма-Аты начала зачистку улиц от нарушителей, силовики направились на улицы Карасай батыра — Масанчи.

По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в городе сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.