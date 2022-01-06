На площади Республики в Алма-Ате возобновилась стрельба
- AP
«Корреспондент Sputnik Казахстан сообщает о стрельбе на площади Республики. Из-за сильного тумана плохая видимость, поэтому сложно разглядеть, что происходит на площади», — говорится в сообщении агентства.
Как стало известно ранее, полиция Алма-Аты начала зачистку улиц от нарушителей, силовики направились на улицы Карасай батыра — Масанчи.
По данным комендатуры города, число погибших в ходе столкновений в городе сотрудников правоохранительных органов увеличилось до 13.