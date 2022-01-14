Специалисты работают над восстановлением доступа к взломанному сайту МИД Украины
- Legion-Media
Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
«В результате массированной хакерской атаки веб-сайты МИД и ряда других государственных органов временно не работают. Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IT-систем. Извиняемся за возможные неудобства», — написал он в Twitter.
14 января стало известно, что неизвестные взломали официальный сайт Министерства иностранных дел Украины и разместили на нём сообщение с угрозами на украинском, польском и русском языках.
Также атаке подверглись сайт Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и ресурс украинского Минобразования.