В МВД Казахстана заявили, что нападавших на отдел полиции в Алма-Ате прикрывали снайперы

Короткая ссылка
В МВД Казахстана заявили, что нападавшие на департамент полиции Алма-Аты во время беспорядков не выдвигали требований, а их прикрывали «несколько снайперов», которые базировались на крыше многоэтажного дома.
В МВД Казахстана заявили, что нападавших на отдел полиции в Алма-Ате прикрывали снайперы
  • AP

Об этом сообщила журналистам официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.

«Это был действительно бой, никаких требований они не выдвигали, они целенаправленно шли уничтожать, убивать. У них были автоматы, боевые гранаты, на крыше этой многоэтажки у них базировались несколько снайперов… В 05:00 (02:00 мск) всё затихло. На тот момент 25—27 террористов были уничтожены. Большую часть раненых своих подельников нападавшие унесли с собой», — цитирует её РИА Новости.

Утром 6 января полиция Алма-Аты сообщила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы при попытках штурма административных зданий и зданий МВД.

В тот же день стало известно, что правоохранительные органы отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить