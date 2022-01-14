В МВД Казахстана заявили, что нападавших на отдел полиции в Алма-Ате прикрывали снайперы

В МВД Казахстана заявили, что нападавшие на департамент полиции Алма-Аты во время беспорядков не выдвигали требований, а их прикрывали «несколько снайперов», которые базировались на крыше многоэтажного дома.

Об этом сообщила журналистам официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек.

«Это был действительно бой, никаких требований они не выдвигали, они целенаправленно шли уничтожать, убивать. У них были автоматы, боевые гранаты, на крыше этой многоэтажки у них базировались несколько снайперов… В 05:00 (02:00 мск) всё затихло. На тот момент 25—27 террористов были уничтожены. Большую часть раненых своих подельников нападавшие унесли с собой», — цитирует её РИА Новости.

Утром 6 января полиция Алма-Аты сообщила, что десятки участников беспорядков в городе ликвидированы при попытках штурма административных зданий и зданий МВД.

В тот же день стало известно, что правоохранительные органы отбили нападение на здание управления полиции Алмалинского района.