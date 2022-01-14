Казахский министр отверг обвинения в неуважении к памяти Великой Отечественной войны

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Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров отверг обвинения в неуважении к истории и памяти Великой Отечественной войны.
Казахский министр отверг обвинения в неуважении к памяти Великой Отечественной войны
  • Legion-Media

«Великая Отечественная — это самая кровопролитная война в истории человечества, жертвами которой стали десятки миллионов людей», — сказал он в интервью Sputnik Казахстан.

По его словам, она априори не могла быть чужой, война коснулась каждой семьи.

«Наши прадеды героически участвовали в сражениях, погибали на полях битв. Поэтому в наших странах с особыми чувствами отмечаем День Победы», — добавил он.

Отмечается, что условием интервью Умарова стали письменные ответы министра на вопросы агентства.

При этом на некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил — например, на вопрос о том, запрещён ли ему въезд в Россию и в связи с чем.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы. По её словам, неприемлемы любые националистические, ксенофобские высказывания, призывающие или разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с Аскаром Умаровым.

По его словам, он «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.

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