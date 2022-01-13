МИД России назвал неприемлемыми националистические заявления казахского министра Умарова

Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Высказывания, которые мы видели (они цитировались в СМИ), конечно, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, призывающие или разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями, они неприемлемы просто потому, что это наша принципиальная позиция», — сказала Захарова.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с Аскаром Умаровым.

По его словам, он «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.