МИД России назвал неприемлемыми националистические заявления казахского министра Умарова

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Националистические заявления нового министра информации Казахстана Аскара Умарова неприемлемы, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России назвал неприемлемыми националистические заявления казахского министра Умарова
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«Высказывания, которые мы видели (они цитировались в СМИ), конечно, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, призывающие или разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями, они неприемлемы просто потому, что это наша принципиальная позиция», — сказала Захарова.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с Аскаром Умаровым.

По его словам, он «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.

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