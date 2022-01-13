МИД России назвал неприемлемыми националистические заявления казахского министра Умарова
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«Высказывания, которые мы видели (они цитировались в СМИ), конечно, безусловно, являются неприемлемыми. Любые националистические, ксенофобские высказывания, призывающие или разжигающие чувство ненависти или неприязни между народами, народностями, национальностями, они неприемлемы просто потому, что это наша принципиальная позиция», — сказала Захарова.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с Аскаром Умаровым.
По его словам, он «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.