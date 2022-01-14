Дело россиянки Софьи Сапеги поступило в Гродненский областной суд

Уголовное дело обвиняемой по семи статьям УК Белоруссии россиянки Софьи Сапеги поступило в Гродненский областной суд.

«Данное уголовное дело поступило для рассмотрения в Гродненский областной суд. Пока не назначена дата рассмотрения дела», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении Сапеги.

Ей инкриминирован ряд преступлений, включая разжигание социальной вражды и розни, организацию насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел.

21 декабря стало известно, что Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил её отчим Сергей Дудич.