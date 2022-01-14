В Казахстане число случаев коронавируса достигло 1 024 004

За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане достигло 1 024 004.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.

За сутки число случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло на 10 418.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявили, что омикрон-штамм коронавируса представляет особую опасность для пожилых людей, невакцинированных и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.