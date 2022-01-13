Генпрокуратура Казахстана рассказала об уголовных делах по беспорядкам и терроризму

Короткая ссылка
Генпрокуратура Казахстана заявила, что следственные группы ведут расследования по десяткам уголовных дел, связанных с актами терроризма и массовыми беспорядками в стране.
Генпрокуратура Казахстана рассказала об уголовных делах по беспорядкам и терроризму
  • AP

«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 убийств», — говорится в сообщении пресс-службы главного надзорного органа республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить ответственность за нападения на представителей органов власти и неподчинение закону.

11 января стало известно, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 388 уголовных дел по фактам убийств и насилия в отношении представителей власти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить