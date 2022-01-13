Генпрокуратура Казахстана рассказала об уголовных делах по беспорядкам и терроризму

Генпрокуратура Казахстана заявила, что следственные группы ведут расследования по десяткам уголовных дел, связанных с актами терроризма и массовыми беспорядками в стране.

«На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 — по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам, 15 убийств», — говорится в сообщении пресс-службы главного надзорного органа республики.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить ответственность за нападения на представителей органов власти и неподчинение закону.

11 января стало известно, что правоохранительные органы Казахстана возбудили 388 уголовных дел по фактам убийств и насилия в отношении представителей власти.