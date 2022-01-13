Путин заявил, что военно-транспортная авиация в Казахстане сработала как часы
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«Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», — сказал Путин.
Он также заявил о важной роли ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в стране.