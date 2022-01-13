Путин заявил, что военно-транспортная авиация в Казахстане сработала как часы

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу оценил работу военно-транспортной авиации в Казахстане. По его словам, она сработала «буквально как часы».

«Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Всё буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», — сказал Путин.

Он также заявил о важной роли ОДКБ в стабилизации ситуации в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в стране.