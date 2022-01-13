Путин и Токаев обсудили вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

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Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.
Путин и Токаев обсудили вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Токаев также проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ. 

Ранее сообщалось, что Токаев во время разговора с Путиным поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в стране.

13 января Совет министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности утвердит порядок вывода миротворческого контингента из Казахстана.

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