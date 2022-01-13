Путин и Токаев обсудили вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Российский лидер Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили по телефону вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Токаев также проинформировал Путина о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учётом эффективных действий миротворческих сил ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Токаев во время разговора с Путиным поблагодарил Россию за помощь в урегулировании ситуации в стране.

13 января Совет министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности утвердит порядок вывода миротворческого контингента из Казахстана.