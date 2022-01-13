Политолог Дудчак раскритиковал призыв главы СНБО Украины к Западу с просьбой о помощи

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского СНБО Алексея Данилова о том, что Украина хотела бы больше помощи от западных партнёров, особенно на фоне той «колоссальной помощи», которую получило правительство Афганистана до прихода к власти «Талибана»*.

Дудчак подчеркнул, что требования Украины к западным партнёрам с просьбами о военной помощи непонятны, поскольку никто на страну нападать не собирается.

Кроме того, эксперт пояснил, что страны НАТО зачастую используют Украину как «помойку» для ненужной военной техники.

«Причём берут за это деньги. Чтобы не тратить деньги на утилизацию, они это продают Украине. В этом плане Украина — очень удобный партнёр. Они при нищем населении увеличивают военные бюджеты на закупку всякого старого барахла со складов стран НАТО», — добавил политолог.

Он также пояснил, что Украине выгодна эскалация конфликта, потому что без этого властям будет трудно оправдывать свои провалы во внутренней политике.

Ранее Данилов заявил, что Киеву хотелось бы больше помощи от Запада.

Он напомнил, что Украина обычно благодарит Запад за поддержку и рассчитывает на её продолжение, «особенно от НАТО».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.