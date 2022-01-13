Четырёх граждан стран Центральной Азии подозревают в участии в беспорядках в Алма-Ате

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Правоохранительные органа Казахстана задержали в Алма-Атинской области четырёх граждан стран Центральной Азии по подозрению в участии в беспорядках и мародерстве в Алма-Ате.
Четырёх граждан стран Центральной Азии подозревают в участии в беспорядках в Алма-Ате
  • AP

«Задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на Департамент полиции города Талдыкорган», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что также задержаны восемь человек, возможно, причастных к беспорядкам и мародёрствам в Алма-Ате. Уточняется, что среди них четверо граждан Центральной Азии.

Задержанные переданы в подразделения полиции.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.

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