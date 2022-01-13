Четырёх граждан стран Центральной Азии подозревают в участии в беспорядках в Алма-Ате
- AP
«Задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на Департамент полиции города Талдыкорган», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.
Отмечается, что также задержаны восемь человек, возможно, причастных к беспорядкам и мародёрствам в Алма-Ате. Уточняется, что среди них четверо граждан Центральной Азии.
Задержанные переданы в подразделения полиции.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.