Четырёх граждан стран Центральной Азии подозревают в участии в беспорядках в Алма-Ате

Правоохранительные органа Казахстана задержали в Алма-Атинской области четырёх граждан стран Центральной Азии по подозрению в участии в беспорядках и мародерстве в Алма-Ате.

«Задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на Департамент полиции города Талдыкорган», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что также задержаны восемь человек, возможно, причастных к беспорядкам и мародёрствам в Алма-Ате. Уточняется, что среди них четверо граждан Центральной Азии.

Задержанные переданы в подразделения полиции.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.