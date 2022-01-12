Рогозин высказался против посещения Байконура новым министром информации Казахстана

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме Байконур не ждут нового министра информации и общественного развития Казахстана Аскара Умарова и не будут ему рады.

«На космодроме Байконур мы не будем рады министру Аскару Умарову. Мы его там не ждём», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым.

Он также привёл несколько цитат Умарова, в которых тот нелестно отзывается о русских.

Позже Умаров ответил на обвинения в русофобии. Он заявил, что на всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами.