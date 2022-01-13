Замглавы офиса Зеленского рассказал о переговорах с Турцией по безопасности в Чёрном море

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире «Украинского радио» заявил о ведении переговоров с властями Турции по поводу совместных усилий в обеспечении безопасности в Чёрном море.

«C Турцией мы уже ведём диалог об усилении безопасности в Чёрном море», — передаёт РИА Новости заявление Жовквы.

Он пояснил, что переговоры идут по вопросу объединения усилий в «противостоянии» России.

По словам Жовквы, Чёрное море является важным и приоритетным регионом для Украины.

«Об этом мы также должны говорить с членами НАТО. Потому что для них это тоже приоритетный регион», — отметил он.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна следит за напряжением в отношениях между Россией и Украиной.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине.