В Минобороны Турции следят за напряжением в отношениях между Россией и Украиной

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна следит за напряжением в отношениях между Россией и Украиной.

«У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением. Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины», — сказал он, его слова приводит Huriyyet.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине.

Там напомнили, что сложности есть «не между Москвой и Киевом», а между «Америкой, Москвой и НАТО», при этом «Турция в данном случае — это страна НАТО».