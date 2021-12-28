В Минобороны Турции следят за напряжением в отношениях между Россией и Украиной

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна следит за напряжением в отношениях между Россией и Украиной.
В Минобороны Турции следят за напряжением в отношениях между Россией и Украиной
  • Pixabay

«У нас нет отдельной политики для регионов, мы выступаем за мир. Мы внимательно следим за напряжением. Мы хотим, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Мы выразили уважение к территориальной целостности Украины», — сказал он, его слова приводит Huriyyet.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную роль Турции в урегулировании ситуации на Украине.

Там напомнили, что сложности есть «не между Москвой и Киевом», а между «Америкой, Москвой и НАТО», при этом «Турция в данном случае — это страна НАТО».

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