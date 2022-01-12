«Молдовагаз» сообщил о переговорах с банками по займу для расчёта с «Газпромом»

«Молдовагаз» ведёт переговоры с молдавскими банками о займе для оплаты «Газпрому» части текущего потребления российского газа в январе. Об этом информирует пресс-служба молдавского предприятия.

«Переговоры о предоставлении краткосрочного коммерческого кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе в пользу ПАО «Газпром» ведутся с ключевыми банковскими учреждениями страны», — отметили в пресс-службе.

В компании заявили, что сложности получения кредита связаны с финансовым состоянием и большой исторической задолженностью «Молдовагаза» перед «Газпромом».

Также в «Молдавагазе» заявили, что «риск прекращения поставок природного газа действительно существует», поэтому предприятие совместно с правительством Молдавии работает над выходом из ситуации.

Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» проинформировал правительственную комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений, и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями.

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что он обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ.