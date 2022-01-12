«Молдовагаз» сообщил о переговорах с банками по займу для расчёта с «Газпромом»

Короткая ссылка
«Молдовагаз» ведёт переговоры с молдавскими банками о займе для оплаты «Газпрому» части текущего потребления российского газа в январе. Об этом информирует пресс-служба молдавского предприятия. 
«Молдовагаз» сообщил о переговорах с банками по займу для расчёта с «Газпромом»
  • Gettyimages.ru

«Переговоры о предоставлении краткосрочного коммерческого кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе в пользу ПАО «Газпром» ведутся с ключевыми банковскими учреждениями страны», — отметили в пресс-службе.

В компании заявили, что сложности получения кредита связаны с финансовым состоянием и большой исторической задолженностью «Молдовагаза» перед «Газпромом».

Также в «Молдавагазе» заявили, что «риск прекращения поставок природного газа действительно существует», поэтому предприятие совместно с правительством Молдавии работает над выходом из ситуации.

Ранее сообщалось, что «Молдовагаз» проинформировал правительственную комиссию, что поставщик больше не допустит отрицательных финансовых отклонений, и о существующем риске прекращения поставок природного газа, если платежи не будут производиться в соответствии с договорными условиями.

Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что он обсуждает с «Газпромом» возможность отмены авансовой платы за газ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить