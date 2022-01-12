Шерман: США не будут принимать решения по Украине без её участия

Короткая ссылка
Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила по итогам заседания Совета Россия — НАТО, что США не будут принимать решения по Украине без её участия.
Шерман: США не будут принимать решения по Украине без её участия
  • AP

«Я заверила их (Россию), и я хочу повторить ещё раз, что США твердо придерживаются политики «ничего о тебе без тебя», когда речь идёт о наших союзниках и партнёрах, в том числе об Украине. Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО либо по ОБСЕ без ОБСЕ», — приводит РИА Новости её слова.

Также Шерман заявила, что в ходе заседания Совета Россия — НАТО подчеркнула наличие у каждой страны суверенного права на выбор собственного пути.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не является угрозой для России и «имеет право на самооборону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить