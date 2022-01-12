Шерман: США не будут принимать решения по Украине без её участия

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила по итогам заседания Совета Россия — НАТО, что США не будут принимать решения по Украине без её участия.

«Я заверила их (Россию), и я хочу повторить ещё раз, что США твердо придерживаются политики «ничего о тебе без тебя», когда речь идёт о наших союзниках и партнёрах, в том числе об Украине. Мы не будем принимать решений по Украине без Украины, по Европе без Европы, по НАТО без НАТО либо по ОБСЕ без ОБСЕ», — приводит РИА Новости её слова.

Также Шерман заявила, что в ходе заседания Совета Россия — НАТО подчеркнула наличие у каждой страны суверенного права на выбор собственного пути.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не является угрозой для России и «имеет право на самооборону».